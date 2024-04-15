Antalya\'da Motosiklet Kazasında 2 Çocuk Annesi Kadın Hayatını Kaybetti

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Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan 2 çocuk annesi kuaför kadın olay yerinde can verdi.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Murat Çukur yönetimindeki 07 AVM 794 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak durdu. Kazada motosikletten savrulan yolcu Özlem Yerabatmaz (44) ve Murat Çukur (40) ağır yaralandı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Özlem Yerebatmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Çukur ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer taraftan Özlem Yerebatmaz'ın 2 çocuk annesi olduğu ve bir suredir kadın kuaförlüğü yaptığı öğrenildi. Acı haberi alan yakınları cenazeyi almak için morga geldi. - ANTALYA