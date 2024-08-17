Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otobüse çarpması sonucunda gerçekleşen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Boğaz mevkii istikametine gitmekte olan Mahmut Çakar'ın kullandığı 07 BOZ 362 plakalı motosiklet, aynı istikamette giderken Titreyengöl-Boğaz kesişiminde U dönüşü yapan Fikret Çınar'ın kullandığı 07 LPC 99 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da motosiklet otobüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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