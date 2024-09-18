Antalya\'da Motosiklet-Otomobil Kazası

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulusal Egemenlik 1. Sokak'tan Ulusal Egemenlik Bulvarı istikametine seyir halinde olan Yunus T.'nin kullandığı 07B BGN 218 plakalı motosiklet ile yan yoldan ana caddeye çıkan Ziya E. idaresindeki 07 UL 332 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yunus T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, ambulans ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA