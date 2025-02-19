Antalya\'da Müstakil Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Gazi Mahallesi Sırt Sokak'taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken dumandan etkilenen Ayşe K. (88) ve Emre Ç. (22) yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emre Ç., taburcu edilirken, yaşlı kadının tedavisi ise hastanede sürüyor.

Evdeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA