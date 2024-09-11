Nitelikli Cinsel Saldırı Suçlusunu JASAT Yakaladı

Antalya'da, Serik, Manavgat ve Alanya JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu, nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan A.D. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda, nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan A.D. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.
Yakalanan şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan adli işlemlerin ardından mahkemeye çıkarıldı. A.D., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
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