Antalya'da Okul Çevrelerinde Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Sigara ve Puro Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Okul Çevrelerinde Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Sigara ve Puro Ele Geçirildi

Antalya\'da Okul Çevrelerinde Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Sigara ve Puro Ele Geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, okul çevrelerindeki iş yerlerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimde, binlerce sigara ve puro ele geçirdi. Yapılan operasyonda ayrıca boş makaron/sigara sarma kağıdı, gümrük kaçağı sigaralar, elektronik sigaralar, nargile tütünü ve bir tabanca da bulundu. İşyeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

29.04.2024 16:40
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Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün okul çevrelerindeki iş yerlerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yaptığı denetimde 30 bin 750 adet boş makaron/sigara sarma kağıdı, 29 bin 100 adet gümrük kaçağı/doldurulmuş sigara 135 adet puro ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çocuk Şube Müdürlüğü katılımıyla Muratpaşa ilçesindeki okul çevrelerinde bulunan tekel bayi, market, tütüncü gibi faaliyet gösteren işyerlerinde; elektronik sigara, sarmalık kıyılmış tütün, sarma sigara, pipo, nargile tütünü, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü elektronik mamulün ele geçirilebilmesi amacıyla denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 30 bin 750 adet boş makaron/sigara sarma kağıdı, 29 bin 100 adet gümrük kaçağı/doldurulmuş sigara 135 adet puro, 65 adet elektronik sigara/likiti, 7 kilogram nargile tütünü, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 60 adet fişek ele geçirildi. Yapılan aramalar neticesinde suç unsuru tespit edilen işyerlerinin sahipleri/işletmecileri hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek", "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" ve "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini (TCK md.194)" suçlarından adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Okul Çevrelerinde Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Sigara ve Puro Ele Geçirildi - Son Dakika

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