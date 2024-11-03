Antalya'da Organ Bağışı Farkındalığı İçin SUB Turu - Son Dakika
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Antalya'da Organ Bağışı Farkındalığı İçin SUB Turu

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3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Antalya'da paddle board etkinliği düzenlendi.

03.11.2024 13:52
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Organ bağışına dikkat çekmek için SUB turu düzenlediler

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden farkındalık etkinliği

ANTALYA - Antalya'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemi konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla paddle board etkinliği düzenlendi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Antalya İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Ayakta Kürek Sörfü Geliştirme ve Dayanışma Derneği ile birlikte organ bağışına dikkat çekmek amacıyla SUB etkinliği düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli ve AKSDER üyelerinin katıldığı etkinlikte katılımcılar SUB'lar ile denize açılarak farkındalık turu düzenledi. Etkinliğe katılan Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle organ bağışının önemi konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Hafta boyunca etkinlikler sürecek

50'den fazla paddle board kullanıcısının katıldığı etkinlikte konuşan Özkan, "Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışı konusunda farkındalığı arttırmak, toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla hafta boyunca bir dizi etkinlikler planladık. Bu etkinliklerden birisi Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Ayakta Kürek Sörfü Geliştirme ve Dayanışma Derneği ile birlikte ayakta sörf etkinliği yapacağız Sahil yolunda bir standımız olacak, hafta boyunca vatandaşlarımıza oragan bağışı konusunda bilgi verilecek. Hafta boyunca diğer etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

"Uluslararası verilerden uzağız"

Türkiye'de son yıllarda özellikle kadavradan organ bağışının arttığını ancak hedefe ulaşılması açısından uluslararası verilerden uzak olduklarını belirten Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, "Ülkemizde organ bağışı konusunda yapılan etkinlikler vasıtasıyla bu oran özellikle kadavradan bağış oranı gittikçe artmaya başladı. Ancak uluslararası ya da OİCD kriterlerine göre henüz optimal hedefe ulaşmak bakımından verilerden çok uzaktayız. Bu etkinlikleri sadece Antalya'da değil, ülkemizin her yanında ısrarla yapmak durumundayız" ifadelerini kullandı. Katılımcılar yapılan bilgilendirmenin ardından SUB'lar ile denize açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Organ Bağışı Farkındalığı İçin SUB Turu - Son Dakika

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