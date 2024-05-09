Antalya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 dönüm alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Üçkonak Mahallesi Yivil mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve ilk belirlemelere göre, oranlık alandan geçen yüksek gelirim hattı tellerinden biri koptu. Tellerden çıkan kıvılcım ormanlık alanda yangına neden oldu. Bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. 2 arazöz, itfaiyeye ait 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 10 personel ve 5 vatandaşla müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangında 1 dönüm alanın zarar gördüğü kaydedildi. - ANTALYA