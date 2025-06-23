Antalya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangını söndürmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 8 arazöz ile yangına müdahale ederken 1 helikopter de havadan destek verdi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında çam ağaçları ile nar bahçesi alevlerden etkilendi.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. - ANTALYA