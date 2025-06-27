Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
27.06.2025 11:52
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Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 1 helikopter, 6 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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