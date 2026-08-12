Antalya\'da Orman Yangınlarına Müdahale

Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde aynı saatlerde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Alanya ilçesi Tepe Mahallesi ile Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarına ekipler, havadan ve karadan hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor.