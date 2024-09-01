Antalya'da Ormanlık Alanda Oluşan Hortum Vatandaşlar Tarafından Kaydedildi - Son Dakika
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Antalya'da Ormanlık Alanda Oluşan Hortum Vatandaşlar Tarafından Kaydedildi

Antalya\'da Ormanlık Alanda Oluşan Hortum Vatandaşlar Tarafından Kaydedildi

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana gelen hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini kaybederek herhangi bir zarara yol açmadı. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde hortumun bölgeye zarar vermediği görüldü.

01.09.2024 13:46
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Antalya'da, yağmur öncesi ormanlık alanda oluşan hortum, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini yitirdi ve herhangi bir zarara yol açmadı.

Batı Antalya'nın iç kesimlerinde yaz sağanakları etkisini sürdürürken, Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde saat 12.30 civarında ormanlık alanda meydana gelen bir hortum, mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Hortumun oluştuğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, yerleşim yerlerine yaklaşmadan önce etkisini kaybeden hortumun, bölgeye herhangi bir zarar vermediği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Ormanlık Alanda Oluşan Hortum Vatandaşlar Tarafından Kaydedildi - Son Dakika

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