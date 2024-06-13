Antalya'da otluk alanda başlayan yangın geri dönüşüm tesisi için tehlike yarattı - Son Dakika
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Antalya'da otluk alanda başlayan yangın geri dönüşüm tesisi için tehlike yarattı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangın, geri dönüşüm tesisine sıçradı ve ekiplere zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

13.06.2024 12:09
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Antalya'da otluk alanda başlayan ve geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın ekiplere zor anlar yaşattı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otluk alanda yangın başladığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yanan alanın hemen dibinde bulunan ve plastik atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına ekipler müdahale etmekte zorlanınca bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Kepez Belediyesine ait iş makineleri de bölgeye sevk edilirken yanan plastik malzemelerden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otluk alanda başlayan yangın geri dönüşüm tesisi için tehlike yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otluk alanda başlayan yangın geri dönüşüm tesisi için tehlike yarattı - Son Dakika
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