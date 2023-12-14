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Antalya'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Kontrolü - Son Dakika
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Antalya'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Kontrolü

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Kontrollerde bin 300 yolcu ve görevliye emniyet kemeri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Antalya\'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Kontrolü
14.12.2023 - 12:55,  Güncelleme: 12:56
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Antalya'da jandarma ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetimler kapsamında Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Antalya- Mersin kara yolunda yapılan denetimlerde şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirdi.

Otobüs kazalarında ölüm ve yaralanmaları önlemek amaçlı yapılan kontrollerde 50 otobüste bin 300 yolcuya ve görevlilere emniyet kemeri konusunda bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde yolculara otobüs kazalarında ölüm ve yaralanmaları önlemenin tek yönteminin emniyet kemeri olduğu belirtilerek, otobüslerde yolculara emniyet kemeri farkındalık broşürleri de dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Gazipaşa, Jandarma, Antalya, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Kontrolü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Kontrolü - Son Dakika
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