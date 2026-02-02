Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı, facianın eşiğinden dönüldü

Antalya'da D-400 kara yolunda seyir halindeki otomobil akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobil, yakıt alan bir başka araca çarpıp yakıt pompasını parçalarken, pompa görevlisi aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza; Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat yönüne seyreden Finlandiya vatandaşı Mikko Juho Pietri Tirkkonen'in kullandığı 07 CIS 722 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Karacalar Mahallesi sınırlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı. otomobil o sırada istasyonda yakıt alan Erdal Uluhan'ın kullandığı 01 ALA 991 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra akaryakıt pompasını devirdi.

Görevli saniyelerle kurtuldu

Kaza sırasında bir başka araca akaryakıt dolduran personel aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin çarptığı pompa ve otomobile köpük sıkarak muhtemel bir yangın ve patlamayı önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA