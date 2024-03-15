Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Antalya\'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye ve motosiklet sahibine para cezası uygulandı.

15.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:16
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan N.G. (14) idaresindeki 07 UR 596 plakalı motosiklet ile İ.G. idaresindeki 07 N 9761 plakalı otomobil çarpıştı. Kural ihlali sonucu meydana gelene kazada motosiklet sürücüsü N.G. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13 bin lira para cezası uygulandı

Ehliyetsiz motosiklet kullanan N.G.'nin (14) cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle ailesine idari işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet sahibine ise 'sürücü belgesiz araç kullandırmak' maddesinden toplam 13 bin TL para cezası kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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