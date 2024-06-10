Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşlar yaralıyı güneşten şemsiye ile korudu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

10.06.2024 14:19
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonuncu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, vatandaşlar yaralıyı güneşten şemsiye ile korudu.

Kaza, İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi Manavlar Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde Denizkızı Kavşağı'ndan çarşı istikametine seyir halinde olan S.G.'nin kullandığı 07 BLV 308 plakalı otomobil, Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halinde olan T.A. idaresindeki 07 UD 021 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düşen motosiklet sürücüsü T.A., kazada yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine toplanan vatandaşlar, yaralıyı sıcaktan korumak için plaj şemsiyesi açtı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde hızla seyir halinde olan motosikletin otomobille çarpıştığı ve sürücünün savrularak yere düşmesi ve ardından vatandaşların yaralıyı güneşten şemsiye ile koruması yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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