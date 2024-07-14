Antalya'da otomobil kanala uçtu: 5 yaralı, 1 ölü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin Çoraklama Kanalı'na uçması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 74 yaşındaki otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Metin İşgören'in (74) kullandığı 33 RZ 429 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar Mahallesi kavşağında yan yola girmek isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çoraklama Kanalı'na uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Metin İşgören ile araçta yolcu olarak bulunan Melek İşgören, İşten Demir, Asmin Zeynep Demir ve Ayaz Yalın Demir yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - ANTALYA