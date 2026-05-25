Antalya\'da Otomobil Sura Çarptı: 4 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dekoratif surlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan D. idaresindeki 03 AJL 985 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ince betonla kaplı dekoratif surlara çarparak durdu. Kazada sürücü ile yanındaki Faruk G., Mehmet D. ve Eren O. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada ayrıca dekoratif surlar da zarar gördü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA