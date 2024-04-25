Antalya'da virajda kontrol kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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Antalya'da virajda kontrol kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı

Antalya\'da virajda kontrol kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobil, virajda kontrolünden çıkarak önce reklam tabelasına çarptı, ardından uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 5 metre aşağıda duran otomobilin sürücüsü yaralanırken, vatandaşlar olayı izlemek için sıraya girdi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise otomobili çıkarmak için çekici yardımıyla çalışma yaptı.

25.04.2024 12:26
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Antalya'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce reklam tabelasına çarptı, sonra ise uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 5 metre aşağıda duran otomobilin sürücüsü yaralanırken, vatandaşlar uçurumda duran otomobili izlemek için adeta sıraya girdi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Hasan Bozkurt yönetiminde bulunan 07 AHE 14 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce reklam tabelasına çarptı daha sonra ise reklam tabelasının altından geçerek uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 5 metre aşağıda düzlükte duran otomobili görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Bozkurt, vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Bozkurt, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekibi tarafından Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, kaza sonrası uçan otomobilin bulunduğu yere giden vatandaşları uzaklaştırmaya çalışmakta ise zorluk yaşadı. Trafik polisleri ise otomobilin bulunduğu yerden çıkartılması için çekici yardımında bulundu.

Kazayı anlatan Mehmet Arpagün, "Sanırım hızlı geldi, direğe vurunca yavaşladı. Biz de arkasından aşağı indik, çıkarmaya çalıştık kapıyı açamadık. Bir taraftan da arabayı tuttuk aşağı düşmesin diye. Bir taş tutuyordu arabayı. Acı çektiğini söylüyordu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da virajda kontrol kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

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