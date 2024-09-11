Antalya\'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı

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Antalya'da Özel Halk Otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 11.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Narenciye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kırmızı ışıkta sola dönmek için bekleyen Cemal Cihan D.'nin kullandığı 07 BRJ 426 plakalı Skyweel marka araca, arkadan gelen ve plakası öğrenilemeyen araç sürücüsünün düz gitmek için korna çaldı. Sürücüsünün yeşil ışık yandığını zannedip sola dönüş yapan otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ali Can idaresindeki 07 AU 004 plakalı Özel Halk Otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç kaldırıma çıkarak yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazaya gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi hafif yaralandı

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazayı anlatan Özel Halk Otobüsünün sürücüsü Ali Can, "Beyefendinin kırmızıda geçmesinden dolayı, mesafede kısa olduğu için duramadık vurduk. İsteyerek olan bir şey değil keşke olmasaydı. 2 tane hafif yaralı var, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye gönderdik. Otobüsteki yolcularda şükür bir sorun yok" dedi. Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kavşak sisteminde sola dönmek için beklediği, ardından dönmek için hareketlendiği ve devamında halk otobüsü ile çarpışma anları yer aldı. - ANTALYA