Antalya'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı

Antalya\'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

11.09.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Özel Halk Otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 11.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Narenciye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kırmızı ışıkta sola dönmek için bekleyen Cemal Cihan D.'nin kullandığı 07 BRJ 426 plakalı Skyweel marka araca, arkadan gelen ve plakası öğrenilemeyen araç sürücüsünün düz gitmek için korna çaldı. Sürücüsünün yeşil ışık yandığını zannedip sola dönüş yapan otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ali Can idaresindeki 07 AU 004 plakalı Özel Halk Otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç kaldırıma çıkarak yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazaya gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi hafif yaralandı

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazayı anlatan Özel Halk Otobüsünün sürücüsü Ali Can, "Beyefendinin kırmızıda geçmesinden dolayı, mesafede kısa olduğu için duramadık vurduk. İsteyerek olan bir şey değil keşke olmasaydı. 2 tane hafif yaralı var, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye gönderdik. Otobüsteki yolcularda şükür bir sorun yok" dedi. Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kavşak sisteminde sola dönmek için beklediği, ardından dönmek için hareketlendiği ve devamında halk otobüsü ile çarpışma anları yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Otomobil, antalya, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
11:18 Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem Faturalar artık gelire göre ödenecek Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem! Faturalar artık gelire göre ödenecek
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
22:25 Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti Acı gerçek otopsi raporunda Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
21:54 Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor İşte forma giyeceği ilk maç Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç
21:27 Ülkesine geri döndü Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 15:56:42. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement