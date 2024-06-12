Antalya'da Pansiyona Giren Hırsız, Yavru Köpeği Çalarak Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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Antalya'da Pansiyona Giren Hırsız, Yavru Köpeği Çalarak Kayıplara Karıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir pansiyona giren hırsız, kapıyı açamayınca bahçede bulunan yavru köpeği çalarak kaçtı. Olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Pansiyon çalışanları, köpeğin çalındığını fark ederek emniyet güçlerine haber verdi ve köpeğin bir an önce bulunmasını bekliyor.

12.06.2024 13:13
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Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan ilginç hırsızlık olayı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir şahıs pansiyona girmek için kapıyı zorladı, başarısız olunca bahçede bulunan yavru köpeği alarak kayıplara karıştı. Olay, anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Boğazkent turizm merkezinde bir pansiyonda sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi pansiyona gelerek önce kapıyı açmak için uğraştı. Daha sonra başarılı olamayınca güvenlik kamerasını fark etti ve aracına doğru yöneldi. Bu sırada bahçede bulunan yavru köpeği alarak aracıyla uzaklaştı. Sabah yavru köpeği yerinde bulamayan pansiyon çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izledi ve köpeğin çalındığını fark etti. Olay sonrası emniyet güçlerine haber veren çalışanlar, çok sevdikleri yavru köpeğin bir an önce bulunmasını bekliyor.

Pansiyon çalışanı Şeref Bodur, "Pansiyon çalıştırıyoruz. Bir şahıs pansiyonumuza hırsızlık yapmak için gelmiş. Kamerayı görünce bir tane köpeğimiz vardı, onu alıp gitmiş. Bu kişiyi bulmak istiyoruz. Sabah kalktıktan sonra köpeğin olmadığını fark ettik. Daha sonra güvenlik kamerasını izleyince köpeğimizin çalındığını gördük. Görüntülerde hırsız, pansiyonun kapısına geliyor. Açmak için deniyor. Sonra güvenlik kamerasını fark ederek bu sefer köpeği çalıyor. Yavru bir köpekti. Bizim açımızdan manevi olarak değeri çok büyüktü. Bu şahsı bulmak için her şeyi yapacağız. Şahsın yakalanması için emniyet güçlerine konuyla alakalı başvurumuzu yaptık" ifadesini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Pansiyona Giren Hırsız, Yavru Köpeği Çalarak Kayıplara Karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Pansiyona Giren Hırsız, Yavru Köpeği Çalarak Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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