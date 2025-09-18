Antalya\'da Park İçerisinde Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park içerisinde bulunan ve Orhangazi ile Güllük caddelerinin bir bölümünü besleyen trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Orhangazi ve Güllük caddelerinin kesişiminde yer alan park içerisindeki trafoda meydana geldi. Trafodan yükselen yoğun duman çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, AEDAŞ ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği trafoya müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı. AEDAŞ ekipleri, trafoda meydana gelen hasar nedeniyle zarar gören ekipmanların yenilenmesi için çalışma başlattı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda enerji akışının yeniden sağlanması amacıyla onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ANTALYA