Antalya\'da Parkta Silahlı Saldırı

Antalya'da parkta tartıştığı kişiyi bacağından vuran kimliği belirsiz şahıs bir süre yaralının başında bekledikten sonra polis sirenlerini duyunca olay yerinden uzaklaştı. Ekipler, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3400 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gören sokak üzerinde bulunan çocuk parkında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan birisi üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Önce vurdu, sonra başında bekledi

Bu sırada bacağından vurduğu yaralının başında bir süre bekleyen ve bir şeyler anlatan kimliği belirsiz şahıs, ihbarla adrese sevk edilen polis ekiplerinin siren sesini duyunca hızla olay yerinden uzaklaştı. Verilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri bacağından vurulan ve isminin Tahir A. olduğu öğrenilen yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri adreste inceleme yaparken, polis ekipleri olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA