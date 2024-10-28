Antalya'da Pencerede Tehlikeli Durum - Son Dakika
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Antalya'da Pencerede Tehlikeli Durum

Antalya\'da Pencerede Tehlikeli Durum

Antalya'da bir kişi pencerede tehlikeli hareketler yapınca itfaiye ve polis müdahale etti.

28.10.2024 13:37
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Antalya'da sabah saatlerinde bir apartmanın 2'nci katında pencereye tutunup tehlikeli hareketler yapan şahıs çevrede paniğe neden oldu. Kalabalığın meraklı bakışları altında itfaiye sepetiyle güvenli bir şekilde indirilen F.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki Şarampol Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında 6 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki F.Y. isimli şahsın pencereye tutunduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun süre ikna etmeye çalıştılar

Olay yerine gelen polis ekipleri, pencerede tehlikeli bir şekilde duran şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, güvenlik amacıyla tramvay yolunun kapatılması nedeniyle tramvay seferleri kısa bir süreliğine durduruldu. Polis ekipleri bir yandan şahıs ile konuşarak onu ikna etmeye çalışırken, bir yandan da toplanan kalabalığı güvenli bir şekilde uzaklaştırmaya çalıştı.

Bu esnada itfaiye ekipleri, itfaiye aracının sepetini açarak 2. kattaki pencereye kadar yükseldi ve F.Y.'nin bulunduğu alana ulaştı. Pencere kenarında tehlikeli bir şekilde tutunan şahıs dikkatle itfaiye sepetine alındı ve güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Aşağıda bekleyen babası, oğluna sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada olay yerinde toplanan kalabalık, meraklı gözlerle yaşananları uzun süre izlerken, olayın ardından F.Y., ifadesi alınmak üzere polis tarafından merkeze götürüldü.

Pencerede uzun süre kalan ve bir süre sonra aşağıya indirilen F.Y. isimli şahıs, "1 saat uyudum gözümü açtım ve pencerede hava alacağım dedim. 20'ye yakın absürt elinde cam filmi olan insanlar vardı. Sonra kız bağırdı. Gel cama yaklaşma" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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