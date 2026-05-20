Antalya\'da Polis Aracına Çarpan Otomobil Kazası

Antalya'da devriye görevindeki yunus timleri ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltzoprak Mahallesi 916 Sokak ile 953 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Ü. idaresindeki 48 AEN 083 plakalı otomobil ile bölgede devriye gezen 07 A 4892 plakalı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motorize yunus timleri çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA