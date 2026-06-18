Antalya\'da Pompalı Tüfekli Kavga: 3 Yaralı

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2853 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede ikamet eden F. G. ile Yaşar S. arasında iddiaya göre uyuşturucu madde satışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartıştığı Yaşar S.'nin mahallede uyuşturucu madde satılmasına izin vermeyeceğini sinirlenen F.G. bir süre sonra yanında birkaç kişi ile birlikte geri döndü. F.G. araçta bulunan pompalı tüfeği çıkartarak ateş etmeye başladı. F.G.'nin açtığı ateş sonucu pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yaşar S., Hüseyin S. ve Yeliz S. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kol ve bacaklarına saçma isabet eden Hüseyin S. ve Yeliz S. yakınları tarafından kendi imkanları ile hastaneye götürüldü.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Baş bölgesinde yaralanma olan Yaşar S. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından araçla bölgeden kaçan F.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada bölgede çok sayıda boş kartuş bulundu. - ANTALYA