Antalya'da Ramazan Operasyonu: Dilenciler ve Seyyar Satıcılara Ceza - Son Dakika
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Antalya'da Ramazan Operasyonu: Dilenciler ve Seyyar Satıcılara Ceza

Antalya\'da Ramazan Operasyonu: Dilenciler ve Seyyar Satıcılara Ceza

Antalya'da zabıta ekipleri, Ramazan ayında halkın dini duygularını istismar eden dilencilere ve sahte parfüm satan seyyar satıcılara yönelik bir operasyon düzenledi. Yakalananlar, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 1.406 TL ceza aldı.

07.03.2025 15:47  Güncelleme: 15:53
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Antalya'da zabıta ekipleri Ramazan ayında vatandaşların dini duygularıyla oynayan dilenciler ve seyyar satıcılara operasyon düzenledi. Yakalanan bir dilenci ve seyyar satıcıya Kabahatler Kanunu'na muhalefetten ceza kesildi.

Antalya Büyükşehir belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı sivil ve resmi zabıta ekipleri, Ramazan ayı olması nedeniyle insanların duyguları ile oynayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, cuma namazı olması nedeniyle kentin en yoğun camilerinden Muratpaşa ve Müsellim camilerinin yanı sıra yaya trafiğinin en işlek olduğu Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi ile Saat Kulesi çevresinde dilenci ve yabancı turistlere sahte parfüm satışı gerçekleştiren satıcılara yönelik denetim yaptı.

Topladığı paraları bebek arabasına saklamış

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde küçük bir çocuk ile insanların duygularını kullanarak dilencilik yapan bir kadın şahıs ile bir parfüm satıcısı yakalandı. Dilenci kadının üst araması ve bebek arabasında yapılan aramada, bebek arabasında çorap içerisine gizlenmiş bir miktar para bulundu. Dilencinin üzerinden ve bebek arabasından çıkan paraların yanı sıra, yabancı turistlere fahiş fiyatlarla kaçak parfüm satışı gerçekleştiren şahsın sattığı ürünlere el konuldu. Her iki şahsa da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten bin 406'şar TL para cezası kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Ramazan Operasyonu: Dilenciler ve Seyyar Satıcılara Ceza - Son Dakika

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