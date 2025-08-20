Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Gökhan Böcek Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Gökhan Böcek Adliyeye Sevk Edildi

20.08.2025 16:31
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından yurtdışında bulunan Gökhan Böcek, 50 gün sonra Antalya'ya dönerek gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonun ardından yurtdışında bulunan ve 50 gün sonra Antalya'ya dönerek havalimanı'nda KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Gökhan Böcek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 5 Temmuz tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Büyüykşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Muhittin Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, o tarihte yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı bulunan oğlu Gökhan Böcek ise firari olarak aranıyordu.

Peş peşe operasyonlar düzenlendi

Aradan geçen 50 günlük süreçte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutukluluğu devam ederken ifadeler doğrultusunda yeni operasyonlar düzenlenmişti. Son olarak düzenlenen operasyonda aralarında kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi emniyetteki ifadelerin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 kişiden ise 8'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Oğul Böcek adliyeye sevk edildi

Son olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, 50 gün sonra Avusturya'nın başkenti Viyana'dan bindiği uçakla dün Antalya'ya geldi. KOM Şube ekipleri tarafından Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Gökhan Böcek, bugün adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, Politika, 3-sayfa, antalya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Gökhan Böcek Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
