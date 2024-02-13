Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı - Son Dakika
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Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı

Antalya\'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı

Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı Antalya'da yoğun yağış ve selden ötürü okullar tatil edildi.

13.02.2024 10:36  Güncelleme: 10:37
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Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı

Antalya'da yoğun yağış ve selden ötürü okullar tatil edildi

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı - Son Dakika


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