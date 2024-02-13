Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı
Antalya'da yoğun yağış ve selden ötürü okullar tatil edildi
Ünlü manken Didem Soydan, Mirgün Cabas'ın programında kendisini aldatan sevgilisinden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdiğini itiraf etti. Soydan, ilişkisinin bitmek üzere olduğunu fark ettiğini ve aldattığını öğrendiğini söyledi. Kendisini aldattığını bilerek intikam aldığını belirten Soydan, ilişkisini bitirmek istediğini söyledi.
Ortaköy sahilinde meydana gelen olayda iki kişi denize düştü. İtfaiye, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olay yerine sevk edildi. Bir kişi kurtarılırken, dalgıçlar diğer kişiyi aramaya devam ediyor.
Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.
Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımıyla ayakta kalan kadının bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi.
Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlının sahte kimlik kullandığı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane, Leverkusen karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamadı ve kale içi kamerayı kırdı. Yıldız futbolcunun o anları çok konuşuldu.
Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, İlkim Karaca'nın açtığı dava sonucu vizyondan kaldırıldı. Yapım şirketinden yapılan açıklamada ''Vizyondaki filmimize verilen durdurma kararı hem bizleri hem de Cem Karaca hayranlarını üzmüştür. İçten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak'' denildi.
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