Antalya\'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde sanayi sitesi içerisindeki boş alana dökülen hurda ve çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Serik ilçesinde sanayi sitesi içerisinde hurda malzemeler ile çöplerin atıldığı boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yoğun duman oluştururken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevrede bulunan iş yerlerine ve park halindeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından sanayi sitesinde hurdacılık yapan şahıs, iş makinesi yardımıyla alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA