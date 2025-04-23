Antalya'da Seyir Halindeki Halk Otobüsü Alev Alev Yandı

Seyir halindeyken alev alev yanan halk otobüsünden geriye demir yığını kaldı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu. Yangın sonrası halk otobüsünden geriye demir yığını kaldı.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geyikbayırı seferini yapmakta olan 521C tabelalı Evrensel M. K. idaresindeki 07 AAU 913 plakalı halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden içerisinde yolcu bulunmayan halk otobüsü sürücüsü hemen otobüsten inerek yangına müdahale etmek istedi.

Demir yığınına döndü

Halk otobüsü kısa sürede alev topuna dönerken, sürücünün müdahalesi yetersiz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlık ekiplerin müdahalesi ile alev topuna dönen otobüs söndürüldü. Yangın sonrası demir yığınına dönen halk otobüsü çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.