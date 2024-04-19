Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki Tofaş Kartal marka otomobilin tekeri çıktı. Sürücünün aracın yoldan çıkmaması için yaptığı mücadele anbean araç kamarası tarafından kaydedildi.
Olay, Kadriye Mahallesi Kundu turizm yolunda meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle seyir halindeyken bir anda aracın tekeri çıktı. Otomobil sürücüsü yaptığı manevra ile demir bariyerlere çarpmadan aracı durdurmayı başardı. Olay sonrası kamyonetiyle seyir halindeki sürücü Zafer Gök, kaza yapan sürücüye yardım etmek için aracını durdurdu. Çıkan tekeri ise araç sürücüsüne teslim etti. Olay anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza yapan sürücü de yardımda bulunan sürücüye teşekkür etti. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da seyir halindeki otomobilin tekeri çıktı, sürücü mücadele verdi - Son Dakika
Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda cep telefonları, banka kartları ve harici bellekler ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında bulunan otobüs, Bulgaristan'a yolcu taşırken devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
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