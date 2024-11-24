Antalya'da Şiddetli Fırtına Felaketi - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Fırtına Felaketi

Manavgat ve Serik'te fırtına evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, elektrik kesintisi yaşandı.

24.11.2024 18:11
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Okul, restoran ve evlerin çatıları uçtu, fırtına hayatı felç etti

Şiddetli fırtına restoran çatısını 100 metre ileri fırlattı

Fırtına bağlı vaziyetteki 200 kişilik tekneyi olduğu yerden çözüp yaklaşık 500 metre ileri sürükledi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli fırtına hayatı adeta felç etti. Manavgat'ta ilk ve ortaokulun çatılarını uçurup restoran çatısını 100 metre ileriye savuran fırtına, Serik ilçesinde de bir evin çatısını uçurup incir ağaçlarına üzerine attı.

Antalya'da hortum evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi

Manavgat'ın Karavca mahallesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına Değirmenli ilk ve orta okulunun çatılarının uçmasına neden olurken Karavca Mahallesi girişinde bulunan tarihi değirmenin yanındaki restoranın çatısını bir bütün olarak yaklaşık 100 metre ileriye savurdu. Şiddetli fırtına ayrıca Karaca mahallesinde bulunan bazı konteyner evleri tamamen parçalayarak kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Çatısı uçan Değirmenli ilk ve orta okulunda Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Ayrıca şiddetli fırtınada göl kenarında bulunan bir restoranın önünde bağlı vaziyetteki 200 kişilik tekneyi olduğu yerden çözüp yaklaşık 500 metre ileri sürükledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum evlerin çatılarını uçurdu, meyve ağaçları ile elektrik direklerini devirdi. Hacıosmanlar Mahallesi'nde dün gece etkili olan şiddetli fırtına, beraberinde hortumu da getirdi. Hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar kökünden söküldü. Bölgede elektrik hatları büyük hasar gördüğü için elektrik kesintisi yaşandı. Evinin çatısı uçan Dudu Bulut," Akşam yağmurla karışık bir fırtına geldi. Saat 21: 00 sıralarında oldu olay. Evin çatıları uçtu, ağaçlar kökünden devrildi. Evin çatısı incir ağaçlarını üzerine düştü. Hiç birleyen kalmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah bundan büyüğünü göstermesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Şiddetli Fırtına Felaketi - Son Dakika

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