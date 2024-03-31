Antalya\'da Sigara İzmaritinden Çıkan Yangında Anne ve Çocuklar Kurtarıldı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sigara izmaritinden çıkan yangında evde bulunan anne ve iki çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık kontrolüne alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Fahri Leylek Caddesi Sait Yıldırım Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne ve iki çocuğu oturdukları esnada, annenin sigara izmaritini balkona atması sonucu balkında bulunan eski eşyalar alev aldı. Yangını fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, panikle ne yapacağını bilemeyen anne ve çocukları evden çıkardı. Anne ve çocukları sağlık ekiplerince sağlık kontrolüne alınırken, itfaiye ekipleri yangını erken müdahale sonucu söndürdü. Evde yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA