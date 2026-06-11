Antalya'da Silahlı Saldırı: 13 Gözaltı, 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Silahlı Saldırı: 13 Gözaltı, 2 Tutuklama

Antalya\'da Silahlı Saldırı: 13 Gözaltı, 2 Tutuklama
11.06.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez'deki Otokoç servisine yapılan silahlı saldırıda 13 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 10'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, 7 Haziran pazar günü saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otokoç'un cadde üzerinde bulunan iş yerinin karşısına gelen beyaz kıyafetli, yüzünü şapkayla kapatan kimliği belirsiz kişi, güvenlik kulübesindeki görevlinin iş yerini kontrol etmek için içeriye girmesini fırsat bilerek tabancayla 2 el ateş açtı. Şüpheli, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Silah seslerinin ardından olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtları ve çevredeki vatandaşların beyanları doğrultusunda şüphelinin eşkalini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de iş yerinde ve boş kovanlar üzerinde çalışma yaptı.

Şüphelinin kimliği kamera incelemesiyle belirlendi

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yaptığı incelemede saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. E.K. ile kurşunlama olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi, kısa sürede Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, iş yerinin karşısındaki üst geçit altına gelen şüphelinin bir süre bekledikten sonra tabancayla ateş ettiği ve ardından yaya olarak uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin olay sırasında cep telefonuyla çektiği görüntü de ortaya çıktı.

Gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Olaydan bir gün sonra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mayıs ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında Otokoç isimli işletmeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili emniyet ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, gözaltı sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.

2 şüpheli tutuklandı

Otokoç yetkili servisine 7 Haziran'da ateş açılmasına ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden U.C.Y. ve M.P. tutuklanırken, Y.E.A. hakkında ev hapsi kararı verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ev hapsi, Antalya, Otokoç, Kepez, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Silahlı Saldırı: 13 Gözaltı, 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Ankara’da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 18:15:36. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Silahlı Saldırı: 13 Gözaltı, 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.