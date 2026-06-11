Antalya\'da Silahlı Saldırı: 13 Gözaltı, 2 Tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 10'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, 7 Haziran pazar günü saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otokoç'un cadde üzerinde bulunan iş yerinin karşısına gelen beyaz kıyafetli, yüzünü şapkayla kapatan kimliği belirsiz kişi, güvenlik kulübesindeki görevlinin iş yerini kontrol etmek için içeriye girmesini fırsat bilerek tabancayla 2 el ateş açtı. Şüpheli, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Silah seslerinin ardından olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtları ve çevredeki vatandaşların beyanları doğrultusunda şüphelinin eşkalini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de iş yerinde ve boş kovanlar üzerinde çalışma yaptı.

Şüphelinin kimliği kamera incelemesiyle belirlendi

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yaptığı incelemede saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. E.K. ile kurşunlama olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi, kısa sürede Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, iş yerinin karşısındaki üst geçit altına gelen şüphelinin bir süre bekledikten sonra tabancayla ateş ettiği ve ardından yaya olarak uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin olay sırasında cep telefonuyla çektiği görüntü de ortaya çıktı.

Gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Olaydan bir gün sonra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mayıs ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında Otokoç isimli işletmeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili emniyet ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, gözaltı sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.

2 şüpheli tutuklandı

Otokoç yetkili servisine 7 Haziran'da ateş açılmasına ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden U.C.Y. ve M.P. tutuklanırken, Y.E.A. hakkında ev hapsi kararı verildi. - ANTALYA