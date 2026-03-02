Antalya\'da silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı

Antalya'da iş yerine müşteri gibi gittikleri işletme sahibine silahlı saldırıda bulunan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz perşembe günü saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda Doğan Ö.'nün sahibi olduğu işletmeye gelen kimliği belirsiz bir şahıs, imalatı yapılan prefabrik ürünleri incelemek istediğini söyledi. Doğan Ö.'den satışı yapılan ürünler hakkında bilgi alan şahıs, örnek görmek istediğini belirterek, işletme sahibi ile birlikte dışarı çıktı. Daha sonra tekrar geleceğini söyleyen kimliği belirsiz şahıs, işletme sahibine kendisine arkasını dönmesini fırsat bilerek tabanca ile 2 el ateş açtı.

Kurşunlar başının hemen yanından geçti

Ölümle burun buruna gelen Doğan Ö. başının hemen yanından geçen kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birisi de iş yerine isabet etti. Olayın ardından kimliği belirsiz şahıs yolun karşısına park ettiği araç ile hızla bölgeden uzaklaşırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları kamera incelemesinde şüpheli şahsın olayın ardından otomobille uzaklaştığını belirledi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından kaçış istikameti tespit edilen araç, motorize Yunus timleri ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Serik'te yakalandı. Yapılan kontrollerde araç içerisinde bulunan ve olayı gerçekleştirilen şüphelinin M.Ö. ve Ö.Ç. olduğu belirlendi. Mersin istikametine gittiği tespit edilen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suça konu 1 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan işletme sahibi Doğan Ö.'nün ölümle burun buruna geldiği olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - ANTALYA