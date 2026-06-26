Antalya'da Silahlı Saldırı Operasyonu

Antalya'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalanırken 9'u tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçunu işleyen kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Edinilen bilgiye göre, 7 Haziran 2026 tarihinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine silahla ateş açılması olayıyla ilgili aynı gün 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 8 kişi daha düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi. Soruşturma kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA