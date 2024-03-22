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Antalya'da Siyasi Parti Broşürü Kavgası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Siyasi Parti Broşürü Kavgası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada yaralanan kuzenlerden biri hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kuzenin tedavisi devam ederken, cinayet zanlısı ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının gazetecilerin neden yaptın sorusuna, 'Canımı kurtardım' demesi dikkat çekti.

22.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:42
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Antalya'da, siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada yaralanan kuzenlerden biri aldığı tek kurşun ile hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kuzenin tedavisi devam ederken, cinayet zanlısı ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Canımı kurtardım" demesi dikkat çekti.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan E., broşürleri bırakanları uyararak dükkandan çıkmalarını istedi. Bunun üzerine o sırada markette olan Ahmet B. ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.

Tek kurşunla iki kişi yaralandı

Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti. Olayın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan E.'yi suç aleti tabancayla gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban'ı sedyeye alırken, diğer yaralı Burak Devran Çoban ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Haktan Faik Çoban hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Devran Çoban'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay kamerada

Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan E.'nin bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan E., Ahmet B.'ye tokat atarken, kavga iş yerinin dışına taştı. Taraflar ayrılırken, Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp dayılarıyla birlikte iş yerine geldiği ve Sinan E.'yi darbettiği görüldü. Sonrasında Sinan E.'nin tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.

"Canımı kurtardım"

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan Sinan E. adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin neden yaptınız sorusuna katil zanlısı "Canımı kurtardım" diyerek cevap verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Siyasi Parti Broşürü Kavgası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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