Antalya\'da Soğuk Hava Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle üst katlara ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Mahalle Muhtarı Fatih Erkan, "Arkada da 3 katlı bina var, itfaiye hızlı gelmese burada en az 5 ev kül olmuştu" şeklinde konuştu.

Olay, öğlen saatlerinde Çakırlar Mahallesi Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde iki katlı binanın giriş katında yer alan depoda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevleri deponun üst katındaki eve ve çevredeki yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü. Yangında binanın sadece dış cephesinde hasar oluşurken, depoda maddi zarar meydana geldi.

Yangın sırasında bölge halkının endişe yaşadığını söyleyen Çakırlar Mahallesi Muhtarı Fatih Erkan, "Evdeydim, yangın çıkan yer 50 metre uzağımdaydı. Telefondan gördüm, komşunun evi yanıyor diye indik. Hemen 112'yi aradık, burada ormanda arazözler var, hemen onu çağırdık. Depo yandı, itfaiye eve sıçramadan söndürdü. Çok hızlı bir müdahale oldu, değilse ev de yanacaktı. Arkada da 3 katlı bina var, itfaiye gelmese burada en az 5 ev kül olmuştu. Maddi zarar var, deposu yandı, evi hasar gördü. Cana gelmesin" dedi. - ANTALYA