Antalya\'da Gümrük Kaçağı Sigara Satışı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı sigara satışı yapan 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 600 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi.
Antalya'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara satışı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda sosyal medya uygulamaları üzerinden kaçak sigara ticareti yapan şahısları tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli olduğu belirlenen 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin araçları ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 600 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA
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