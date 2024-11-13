Antalya'da Suç Çetesi Operasyonu: 65 Tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da Suç Çetesi Operasyonu: 65 Tutuklama

Antalya\'da Suç Çetesi Operasyonu: 65 Tutuklama

Antalya'da esnafları tehdit eden suç çetesine yönelik operasyonda 72 şüpheliden 65'i tutuklandı.

13.11.2024 11:24
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Antalya'da esnafları tehdit edip para talep eden, kabul etmeyen esnafın dükkanlarına suç kaydı bulunan yaşı küçük şahısları tetikçi kullanarak silahlı saldırı gerçekleştirenlere yönelik polis operasyon gerçekleştirdi. Operasyona yakalanan 72 şüpheliden 65'i tutuklanırken, şüphelilerin saldırı anları ve operasyondan görüntüler kameralara yansıdı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, son zamanlarda, suç örgütü adı kullanılarak yurtdışından yabancı menşeili telefon hatları üzerinden kentte esnaflık yapan vatandaşları arayıp, korku ve panik havası oluşturarak tehditle para talebinde bulunulduğu tespit etti.

Yaşı küçük şahısları tetikçi olarak kullanmışlar

Yine aynı şahısların, para talebini kabul etmeyen esnafa yönelik ise internet tabanlı haberleşme platformları aracılığıyla irtibata geçtikleri, uyuşturucu kullanıcısı, madde bağımlısı, hırsızlık ve cinsel gibi adli suçlardan kaydı yaşı küçük şahısları tetikçi olarak kullanarak, 'tehdit, yağma, mala zarar verme, yaralama ve işyeri kurşunlama' gibi olayları gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeye çalıştıkları belirlendi.

65 şahıs tutuklandı

Ekipler bunun üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda, 72 şüpheliyi yakaladı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 65'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 2 el bombası, 32 ruhsatsız tabanca, 1 adet Akrep olarak tabir edilen tam otomatik silah, 4 balistik yelek, 5 tüfek, bin 665 adet tabanca ve uzun namlulu tüfek fişeği, 1 muşta, 1 sallama olarak tabir edilen bıçak, 2 kar maskesi 1 silah susturucu aparatı, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan pres makinesi, 4 motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Suç Çetesi Operasyonu: 65 Tutuklama - Son Dakika

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