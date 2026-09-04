Antalya'da suç örgütlerini öven 14 şüpheliye operasyonda 10 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da suç örgütlerini öven 14 şüpheliye operasyonda 10 gözaltı

Antalya\'da suç örgütlerini öven 14 şüpheliye operasyonda 10 gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 'Daltonlar', 'Çirkinler' ve 'Casperlar' isimli silahlı suç örgütlerinin şiddet yöntemlerini öven ve eylemlerinde görev almak istediklerini belirten paylaşımlar yapan 14 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Antalya'da, "Daltonlar", "Çirkinler" ve "Casperlar" isimli silahlı suç örgütlerinin şiddet içeren yöntemlerini öven ve örgütlerin eylemlerinde görev almak istediklerine yönelik paylaşımlarda bulunan 14 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, "Daltonlar", "Çirkinler" ve "Casperlar" isimli silahlı suç örgütlerini öven paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, söz konusu örgütlerin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere başvurulmasını teşvik edecek paylaşımlarda bulunan ve örgütlerin eylemlerinde görev almak istediklerine yönelik söylemleri tespit edilen S.M., A.G., H.Ç., A.A.E., İ.Ç., İ.H., M.A., M.O., B.T., E.O., V.U., E.E., B.Y. ve S.C.A.'nın yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, daralı ağırlığı yaklaşık 338 gram olan kokain, satışa hazır halde 61 ayrı pakete konulmuş esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin kullandığı cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da suç örgütlerini öven 14 şüpheliye operasyonda 10 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

18:51
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 19:26:35. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da suç örgütlerini öven 14 şüpheliye operasyonda 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement