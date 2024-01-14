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Antalya'da SUV Tipi Araç Uçuruma Yuvarlandı, 2 Kişi Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da SUV Tipi Araç Uçuruma Yuvarlandı, 2 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Antalya'nın Saklıkent turizm merkezinde bugün meydana gelen olayda, sürücüsü belirlenemeyen 34 DP 4550 plakalı SUV tipi araç, 30 metre yükseklikten uçuruma düştü. Araçta bulunan 2 kişi, kaza anını yara almadan atlattı. Vatandaşlar tarafından yardıma koşulan kişiler, kurtarıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya\'da SUV Tipi Araç Uçuruma Yuvarlandı, 2 Kişi Yara Almadan Kurtuldu
14.01.2024 - 19:45,
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Antalya'da SUV tipi araç uçuruma yuvarlandı. 30 metre yükseklikten aşağı uçan araçtaki 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, bugün Saklıkent turizm merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen ve içerisinde 2 kişinin olduğu 34 DP 4550 plakalı SUV tipi araç bir anda uçurumdan aşağı uçtu. Yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı uçan araçtaki kişilerin yardımına vatandaşlar koştu. Kazayı yara almadan atlatan 2 kişi vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kaza anı kameralara da yansıdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da SUV Tipi Araç Uçuruma Yuvarlandı, 2 Kişi Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da SUV Tipi Araç Uçuruma Yuvarlandı, 2 Kişi Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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