Antalya'da 'Tatarlar' suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 'Tatarlar' suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli yakalandı

Antalya\'da \'Tatarlar\' suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli yakalandı

Antalya'da kumar oynaması için yer ve imkan sağlayarak kumar oynayanlara faiz karşılığı borç verdikleri, borcunu ödemeyenleri ve kendilerine rakip gördükleri diğer işletmecileri de silahla yaralayan, örgütün korkutucu yüzünü göstermek için bu eylemleri halkın yoğun olduğu yerlerde gerçekleştiren 'Tatarlar' suç örgütüne yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 12 şüpheli yakalandı.

30.04.2024 12:44
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Antalya'da kumar oynaması için yer ve imkan sağlayarak kumar oynayanlara faiz karşılığı borç verdikleri, borcunu ödemeyenleri ve kendilerine rakip gördükleri diğer işletmecileri de silahla yaralayan, örgütün korkutucu yüzünü göstermek için bu eylemleri halkın yoğun olduğu yerlerde gerçekleştiren 'Tatarlar' suç örgütüne yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 12 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'Tatarlar' suç örgütüne yönelik araştırma başlatıldı. Yapılan incelemelerde örgütün kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları, kumar oynayan şahıslara faiz karşılığı borç verdikleri, borçluları cebir, tehdit ve ateşli silahla yaralayarak borçları tahsil ettikleri, kendilerine rakip gördükleri diğer işletmecileri silahla yaralayarak il genelinde tek söz sahibi olma gayretinde oldukları, borçları sebebiyle yaraladıkları şahıslara baskı yaparak kolluk veya adli mercilere başvuruda bulunmalarını engelledikleri ve örgütün korkutucu gücünü göstermek amacıyla halkın yoğun olduğu yerlerde ateşli silah kullanmaktan çekinmeden yaralama olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Liderliğini E.T.'nin yaptığı suç örgütünün devam eden faaliyetine son verilmesi amacıyla, bugün aralarında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan aranan 1 şahsın da bulunduğu Antalya merkezli eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri dahil il merkezinde 10, Finike ilçesinde 1, Diyarbakır'da 1 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise; 4 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler, bir miktar esrar ve kokain olarak tabir edilen uyuşturucu madde, kumar oynanması için kullanılan pul ve iskambil kağıtları, kumarhanede kumar oynayan şahıslara verilmek üzere 80 bin TL tutarında nakit paraya ve soruşturma kapsamında suçtan elde edilen 3 daire ve 2 arabaya el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, silahla kasten yaralama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit, 6136 SKM, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 'Tatarlar' suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 'Tatarlar' suç örgütüne operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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