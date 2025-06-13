Antalya\'da Tekne Falezlere Doğru Sürüklendi

Antalya Düden Şelalesi önlerinde motor arızası nedeniyle falezlere doğru sürüklenen özel tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle emniyetli alana çekildi. Teknede bulunan 3 kişi sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz gün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Düden Şelalesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir teknenin motor arızası nedeniyle falezlere doğru sürüklendiği ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, falezlere yaklaşmakta olan arızalı tekneyi tespit etti. Tekne içerisinde bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, Sahil Güvenlik botu tarafından tekne emniyetli bir şekilde halata alınarak Aksu Çayı'na çekildi. İntikal süresince Sahil Güvenlik ekipleri tekneye refakat ederek güvenliği sağladı. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma yaşanmazken, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi olası bir facianın önüne geçti. - ANTALYA