Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabinin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında yaralanan vatandaşların durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30'u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Teleferik Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada seken kurşun bir müşteriye isabet etti. Kavgaya karışan kişilerden biri bıçakla yaralanırken, diğer kişi ise gözaltına alındı. Yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara hızlı bir şekilde müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralanırken, diğer tarafın ateşlediği kurşun ise yemek yiyen bir müşteriye isabet etti. Olaya müdahale eden gece bekçileri tarafları etkisiz hale getirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.
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