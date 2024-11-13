Antalya'da Telefonunu Almaya Çalışırken Mahsur Kalan Adam İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Telefonunu Almaya Çalışırken Mahsur Kalan Adam İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya\'da Telefonunu Almaya Çalışırken Mahsur Kalan Adam İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir adam cep telefonunu almak için yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklara inmeye çalışırken düştü. Sabah saatlerinde sesini duyuran adam, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

13.11.2024 12:26  Güncelleme: 12:32
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Antalya'da sabaha karşı yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalık alandan düşürdüğü telefonunu almak isterken düşerek mahsur kalan 61 yaşındaki adam, saatler sonra sesini duyurabildi. Adam, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı içerisindeki Kadınyarı olarak bilinen alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde parka gelen Murat Karaca (61) manzarayı izlediği sırada cep telefonunu aşağıya düşürdü. Yaklaşık 20 metrelik sarp ve kayalık alandan düşürdüğü telefonunu almak için inmeye çalışan Karaca, dengesini kaybederek düştü. Gece boyunca sesini kimseye duyuramayan adamı sabah saatlerinde bölgedeki bir iş yerindeki çalışanlar fark etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerden itfaiye kurtardı

Düştüğü yerde oturur vaziyetteki Murat Karaca'ya ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Karaca'nın başını ve sırtını düşme neticesinde yaraladığını belirledi. Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Karaca'yı bulunduğu yerden çıkarmak için ip ile düzenek kuran itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Karaca'yı sedye ile bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Murat Karaca, gazetecilerin, 'aşağıda ne yaptığı'na yönelik sorusuna "Ayağım kaydı, düştüm" diyerek cevap verdi. İtfaiye ekipleri, buldukları cep telefonunu da Karaca'ya teslim etti. Bölgede hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen Karaca ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yükseklik tartışması yaşandı

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izleyen Erdoğan Koca isimli vatandaş, "Şu gördüğünüz adam buradan düşmüş. Yaşlı bir adama benziyor. Şu anda itfaiye ekipleri geldi. Adamı çıkarmaya çalışıyorlar. Burası 50 metre var, halat ile düzenek kurdular" dedi. Bu sırada bir başka vatandaş ile Koca arasında yükseklik tartışması yaşandı. Koca şahsın mahsur kaldığı yerin 50 metre olduğunu iddia ederken, bir başka vatandaş ise 15 metre civarında olduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Telefonunu Almaya Çalışırken Mahsur Kalan Adam İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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