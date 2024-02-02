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Antalya'da televizyon patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'da televizyon patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya\'da televizyon patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir dairede çıkan yangın, televizyon tuşuna bastıktan sonra meydana gelen patlama sonucu çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.

02.02.2024 20:41  Güncelleme: 20:55
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 katlı binanın 1'inci katında bulunan dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı. Yangının televizyon tuşuna bastıktan sonra meydana gelen patlama sonrası çıktığı ileri sürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Beyobası Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan 2 katlı binanın 1'inci katındaki Nermin Kızıltaş'a ait dairede meydana geldi. İddiaya göre, Kızıltaş'ın oğlu Muhammet Murat Kızıltaş, televizyonun açma tuşuna bastığı anda bilinemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evin oturma odası alevlere teslim oldu. Panikle dışarı kaçan anne ve oğlu komşularından yardım istedi. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evde çıkan yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Evde yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da televizyon patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da televizyon patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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