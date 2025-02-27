Antalya\'da Tır Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalarak ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi 2202 sokak ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesi kesişiminde meydana geldi. Işık sistemine yakın bir noktada yolun karşısına geçmek isteyen iki arkadaştan Ali Savaş (78), Hüseyin Ş'nin (50) kullandığı 07 BZS 557 plakalı tırın altında kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile verilen adrese gelen ekipler tırın altında bulunan Ali Savaş'ı yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

Hastanede hayatını kaybetti

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Savaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Savaş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA